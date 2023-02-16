WSJ: США могут поставить Киеву якобы захваченные вооружения Ирана

По данным издания, Украине могут быть предоставлены 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателей

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Военные США рассматривают возможность предоставления Украине вооружений, якобы перехваченных у Ирана. Об этом сообщает во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Речь идет об оружии, которое Иран якобы направлял поддерживаемым им группировкам в Йемене. Украине могут быть предоставлены 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателей.

Совет национальной безопасности при Белом доме отказался комментировать изданию данные сведения.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, но не изменят ситуацию на поле боля.