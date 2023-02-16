Глава МИД Румынии не ответил, поставит ли Бухарест истребители Украине

Как заявил Богдан Ауреску, Румыния продолжит "рассматривать, как лучшим образом поддерживать Украину"

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Румыния продолжит оценку того, как лучше оказать Украине военную помощь. Об этом заявил во вторник журналистам глава румынского МИД Богдан Ауреску, отвечая на вопрос, намерен ли Бухарест поставить Киеву истребители.

"Что касается истребителей, то это вопрос, который обсуждается и будет обсуждаться в соответствующих форматах. Главы МИД не принимают участия во встречах как в Рамштайне [контактная группа по Украине], - сказал он. - Мы продолжим рассматривать, как лучшим образом поддерживать Украину в рамках военного содействия".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, но не изменят ситуацию на поле боля.