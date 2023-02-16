WSJ: большие потери в Артемовске могут подорвать доверие к Зеленскому

Масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому внутри страны и за рубежом может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название Бахмут) и понесут большие потери. Такой вывод содержится в статье, опубликованной в понедельник в The Wall Street Journal.

"Битва за Бахмут дорого обходится Украине. И если солдаты там будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом", - утверждается в материале.

"Масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе. Солдаты рассказывают, что в некоторых местах измученные украинские войска вытесняются новобранцами из России", - отмечают журналисты, подчеркивая "символическую ценность Бахмута, которая повышает цену отступления". "Хотя украинские командиры говорят, что Бахмут не имеет большого стратегического значения", по словам авторов статьи, его переход под контроль РФ придаст новый импульс действиям российских вооруженных сил.

В начале февраля на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и станут бороться за него, сколько смогут. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что украинские силовики пытаются удерживать город вопреки здравой логике, хотя у них еще есть возможность отойти на более укрепленные позиции.

Ранее Пушилин сообщал, что бои ведутся уже на окраинах Артемовска, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными. По его словам, российские силы уже перерезали три дороги из четырех, по которым осуществлялось снабжение украинской группировки.