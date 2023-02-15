«Россия уже проиграла». Как в НАТО обсуждают поддержку Украины

Министр обороны ФРГ назвал ситуацию с поставками ВСУ Leopard 2 «не сильно пьянящим успехом»

В Брюсселе 14-15 февраля проходит встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Кроме министров обороны стран НАТО, туда прибыл глава украинского военного ведомства Алексей Резников. Глава комитета начштабов США генерал Марк Милли заявил, что «Россия проиграла стратегически, тактически и оперативно». Выступили также генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Газета.Ru» собрала ключевые заявления.

Помощь в унисон

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие решений по военной помощи Киеву в штаб-квартире альянса в Брюсселе не означает, что страны-участницы НАТО вовлечены в конфликт на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Столтенберг выступал на пресс-конференции перед началом заседаний министров обороны государств НАТО и Украины. Его спросили, не возникают ли основания для того, чтобы считать НАТО стороной украинского конфликта из-за встреч в Брюсселе в формате «Рамштайн» прямо в штаб-квартире альянса.

«Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону», - сказал генсек.

Он добавил, что военная помощь Киеву видоизменяется в унисон с развитием конфликта. Сначала имели значение поставки ПТУР Javelin, потом - артиллерии, после - системы ПВО Patriot и другие вооружения, заявил Столтенберг.

«Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их», - добавил он.

В ходе встречи 14-15 февраля в Брюсселе министры обороны НАТО обсудят дальнейшее увеличение помощи Украине, наращивание военного производства и защиту критической инфраструктуры. Кроме того, должно быть принято решение о поставках Киеву военных самолетов. При этом, по словам Столтенберга, для НАТО приоритетными остаются поставки обещанных вооружений, боеприпасов, запчастей и топлива.

«Мы сейчас находимся на этапе гонки логистики. Ключевые потребности: боеприпасы, горючее и запчасти должны попасть на Украину до того, когда Россия сможет перехватить инициативу на поле боя», - добавил генсек альянса.

«Мы» Остина

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он пока не может ничего объявить о предоставлении истребителей Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«По вопросу самолетов: у меня нет никаких анонсов об этом на сегодня», - заявил Остин. Он также подчеркнул, что США также не сдерживают Польшу в вопросах каких-либо военных поставок Украине. Глава Пентагона отметил, что у России по-прежнему остается значительный запас боевых самолетов.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о ситуации на фронте использовал местоимение «мы». «По вопросу о том, где мы находимся в контексте боев», - сказал он, отвечая. Большая интенсивность боев наблюдается у Бахмута (Артемовска). Остин заявил, что ВСУ хотят «создать в подходящий момент импульс и перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу». США и НАТО ожидают этого события весной.

Заявление Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли после встречи заявил, что Россия «уже проиграла», а союзники будут продолжать поддерживать Украину «пока Путин не выведет войска».

По мнению американского генерала, РФ «проиграла стратегически, тактически и оперативно», заплатив «огромную цену на поле боя».

Он добавил, что представители 54 стран собрались в формате "Рамштайн" - так называемой контактной группой по защите Украины. Милли добавил, что 11 стран-участниц "Рамштайна" пообещали передать Украине танки, 22 страны - БМП, 16 государств - артиллерию и боеприпасы, еще девять стран объявляли о намерении отдать Киеву зенитные установки.

По мнению Милли, Россия не сможет «продержаться» в конфликте дольше Украины, и поэтому поддержка со стороны США и их союзников не прекратится. Трансляцию выступления Милли вел сайт минобороны США.

Платок Резникова

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пришел на встречу формата "Рамштайн" в Брюсселе с нагрудным платком цвета хаки - с изображением советского истребителя Су-27.

Остановившись перед журналистами, чиновник спросил: «Что это? Вы видите?» Когда корреспонденты подтвердили, что на платке нарисован военный самолет, у Резникова спросили, откуда Украина планирует получить боевые самолеты. В ответ глава министр поднял голову вверх и ответил: «С неба».

Танки Leopard 2

Поставки танков Leopard 2 на Украину нельзя назвать успешными из-за технического состояния бронетехники, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. В результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 - а для маленькой страны-члена НАТО как Португалии это достойный вклад. Дополнительные же поставки сейчас не обсуждаются», - сообщил он незадолго до начала встречи.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Кроме того, «не сильно пьянящим успехом» Писториус сдержанно назвал ситуацию с немецкими танками, которые обещала Украине Польша. Проблемы касаются состояния и боеготовности танков, а также количества запчастей, которыми немецкие власти могут обеспечить украинских военных.

Борис Писториус также заявил, что не видит победителей в конфликте на Украине в ближайшее время.

Союзникам готовиться

Агентство Bloomberg сообщает 14 февраля, что министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе должны одобрить новый документ, содержащий требования к союзникам по альянсу «для подготовки к потенциальным войнам в будущем».

В секретном документе, пишут журналисты, допускается вариант одновременного участия стран - членов блока в «высокоинтенсивном конфликте» в рамках ст. 5 устава НАТО, а также в конфликтах, которые не подпадают под действие этой статьи.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник в аппарате НАТО, союзников ожидает предложение увеличить инвестиции в «средства, необходимые для коллективной обороны», например на более тяжелое вооружение, ПВО и ПРО, а также в цифровую модернизацию.

Петр Николаев