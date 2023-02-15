Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил в интервью Global Times, что, по его мнению, Запад ошибается, полагая, что Россия «терпит неудачу» на Украине и «не достигает своих целей». По его словам, «стратегические цели России в основном достигнуты» и страна «может пережить войну на истощение», а государства НАТО стали «беззащитными» из-за поставок вооружений Киеву.

«Кроличья нора для США»

Запад слишком преувеличил стратегические амбиции России, заявил в интервью Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, США с союзниками продолжают настаивать, что «Россия терпит неудачу на Украине, не достигает своих целей».

«Правда в том, что стратегические цели России в основном достигнуты. Россия установила стабильный фронт на востоке от Днепра, и теперь они могут нанести не только контрудар, но и небольшие атаки на запад. С другой стороны, у Украины вообще нет независимого оборонного потенциала, она на 100 процентов зависит от помощи США и НАТО», - сказал Люй Сян.

Он также полагает, что конфликт на Украине «превращается в кроличью нору для США». По мнению эксперта, пока неясно, сколько Соединенные Штаты «будут готовы предложить» в этом вопросе и «сколько получат взамен». Он также задался вопросом, будет ли военная помощь Вашингтона корыстной или причинит вред самим США.

«На поле боя Украине было трудно отбросить Россию. По словам наблюдателей, за пределами поля боя Украина переживает множество увольнений на высоком уровне, когда большое количество молодых людей, элиты и талантов покидают свою родину», - говорится в статье.

Авторы материала считают, что позиция США «выглядит все более непоследовательной с точки зрения выработки политики в отношении российско-украинского конфликта». По мнению редакции, у американцев «осталось мало возможностей для достижения геополитического компромисса», так как был задан «довольно высокий антироссийский тон во внутренней политике».

«Россия может пережить войну на истощение, которая вместо этого оставила страны НАТО практически беззащитными, так как они опустошили свои собственные запасы, чтобы снабжать Украину», - заявил изданию британский парламентарий Джордж Галлоуэй.

Соединенные Штаты хотят «уйти»

Журналисты Global Times считают, что российско-украинский конфликт «достигает поворотного момента», как и политика США.

«Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, чтобы отметить год с начала конфликта, подтвердил Белый дом в пятницу. Тем не менее независимо от того, насколько благородно американская сторона изображает визит, это вряд ли может изменить тот факт, что стратегия прокси-войны Вашингтона оказалась в затруднительном положении», - говорится в статье.

Авторы материала напомнили слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Байден своим визитом в Польшу отправит сообщение о постоянной поддержке США усилий Украины. По мнению журналистов, «это старое клише о поддержании высокого морального духа». Но при этом Кирби отметил, что американский лидер «хочет поговорить о важности решимости и единства международного сообщества в поддержке Украины в течение года». Авторы издания полагают, что «это звучит более реалистично».

«Еще неизвестно, какова конкретная цель и мотивация поездки Байдена. Это зависит от его риторики и от встреч на местах. Тем не менее нельзя упускать из виду одну вещь - позиция США в конфликте становится все более сложной. До сих пор Вашингтон извлекал выгоду из кризиса. Но наметился переломный момент», - сказал Global Times профессор Университета Фудань Шен И.

По мнению журналистов, хотя Вашингтон много говорил о международной солидарности, «он прилагает усилия, чтобы уйти» от конфликта.

«На самом деле США хотели, чтобы Польша подстрекала ЕС и играла большую роль, заменив США. Год спустя США, инициатор российско-украинского конфликта, начали колебаться», - говорится в материале.

Люй Сян уверен, что поставки более современного оружия «еще больше спровоцируют Россию и приведут к риску расширения войны».

«Если российско-украинская война разрастется, первыми пострадают Польша и Румыния, два члена НАТО, находящиеся под защитой обязательства НАТО по коллективной обороне по статье 5. К тому времени США и НАТО столкнутся с действительно политической дилеммой, потому что последствия для мира будут в 100 раз более серьезными, чем первоначальная война, которая началась 24 февраля прошлого года», - пояснил Люй Сян.

Согласно пятой статье устава НАТО, если одно государство - член Североатлантического альянса «становится жертвой вооруженного нападения», то все остальные участники военного блока будут считать этот акт насилия нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь подвергшемуся нападению союзнику.

Мария Шустрова