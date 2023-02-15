ВМФ России обвинили в нарушении договора с США

В СМИ появились спекуляции о том, что Северный флот России якобы оснастил надводные корабли тактическим ядерным оружием и отправил их в море, причем впервые за 30 лет. Насколько эти данные правдоподобны, почему они играют ключевую роль для международных отношений и как с этим связана разведка страны–основательницы НАТО – Норвегии?

Норвежская разведывательная служба (NIS) выпустила ежегодный доклад о главных угрозах для национальной безопасности страны. Среди прочего, в документе упоминаются силы ядерного сдерживания, которые "приобретают все большее значение для российской военной мощи".

В докладе также сказано, что "центральная часть ядерных сил России размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота". И если первая часть этой фразы вопросов не вызывает (потому что размещение ЯО на подлодках – это одна из основ ядерной триады России), то вторая часть фразы про "надводные корабли" вызвала удивление в отечественных СМИ.

Так, в Сети появилось множество спекуляций о том, что Москва якобы впервые за 30 лет отправила в море надводные корабли с тактическим ядерным оружием (ТЯО) на борту. Однако в докладе об этом не сообщается. Тем не менее упоминание "надводных кораблей" уже дает почву для множества домыслов и предположений. Ведь источник информации – не блогер, а целая разведка страны–основательницы НАТО.

С другой стороны, ссылка в документе на "надводные корабли" может оказаться банальной ошибкой авторов доклада. В противном случае реальное размещение ТЯО на надводных судах стало бы эпохальным событием, потому что сегодня ни Россия, ни США не размещают тактическое ядерное оружие подобным образом.

В частности, это продиктовано решением, принятым в рамках так называемого джентельменского соглашения между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем – старшим. "В 1991 году без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть ТЯО, в том числе снять этот вид оружия со всех кораблей", – напоминал Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные "Томагавки" переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами", – рассказал эксперт.

При желании, конечно, и Россия, и США могли бы разместить ТЯО на своих надводных кораблях, но целесообразность этого решения – вопрос дискуссионный. В этой связи, если предположить, что корабли СФ РФ действительно бы вышли в море с ТЯО на борту – это стало бы "переворотом" и в международных отношениях, и в ядерной сфере.

"После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось ядерного оружия флота, авиации и сухопутных войск", – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту мог бы означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом.

Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия", – отметил собеседник.

Рассуждая о целях публикации норвежской разведки, Кашин напомнил, что Осло играет "важную роль в наблюдении за объектами Северного флота". "Для этого Норвегия располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль "Марьята" и разведывательную авиацию", – добавил он.

"Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта", – рассуждает Кашин.

"Нет никакого значения, какая конкретно разведка сообщает о якобы возвращении ТЯО на надводные корабли Северного флота РФ – норвежская, французская или, например, немецкая. Суть в том, что Западу было бы очень на руку, если бы мы это сделали", – добавляет в свою очередь военный эксперт Александр Артамонов.

"Вместе с тем у нас нет никакой необходимости вновь оснащать корабли тактическим ядерным вооружением. Более того, эта история очень слабо увязывается с конфликтом на Украине. Если бы мы хотели искусственно повысить градус напряженности, то сначала использовали бы ОТРК "Искандер-М" или проект "Посейдон". Поэтому все эти данные о надводных кораблях требуют адекватного подтверждения и уточнений", – полагает собеседник.

Алёна Задорожная, Дарья Волкова