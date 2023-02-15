Продолжаются работы по установке технологического оборудования на сборочном производстве космических аппаратов

На строительной площадке завода по производству спутников, строительство которого ведется в городе Щелково, были начаты работы по установке азотных емкостей, необходимых для эксплуатации термовакуумной камеры.

Система хранения жидкого азота состоит из трех ёмкостей, две из которых предназначены для подачи жидкого азота в криоэкраны корпуса термовакуумной камеры (ТВК) и создания температуры внутри ТВК -170˚С. Температура жидкого азота – меньше -196˚С. Третья ёмкость служит для газификации азота и отогрева криоэкранов до температуры окружающей среды после окончания испытаний.

Конструктивно емкости для хранения азота представляют из себя сосуды с двойной стенкой: межстеночная полость отвакуумирована для минимизации теплоотдачи и, следовательно, уменьшения потерь на испарение жидкого азота. В состав каждой ёмкости входят арматура для получения азота из автоцистерн и выдачи в систему термовакуумной камеры, средства измерения и предохранительные устройства.

Емкости для хранения азота являются сосудами, работающими под давлением и эксплуатируются в соответствии с правилами Ростехнадзора. Оборудование сертифицировано в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.

В ближайшее время запланированы работы по монтажу оборудования ТВК и его подключению к инженерным сетям здания

Справка

Термовакуумная камера предназначена для имитации на Земле условий космического пространства, воздействию которых подвержен космический аппарат во время работы на орбите.

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