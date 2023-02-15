Глава Минобороны ФРГ сдержанно высказался о темпах передачи обещанных Киеву танков

Борис Писториус сообщил, что Португалия предоставит Украине три танка Leopard 2А6

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сдержанно высказался о темпах поставок западных танков, которые были обещаны Украине.

"От Германии мы обещали 14 танков Leopard 2A6, - сказал он во вторник в Брюсселе. - Я провел переговоры с моей португальской коллегой, Португалия предоставит три А6. Это соразмерный вклад для такой небольшой страны. Вопрос других поставок А6 не обсуждается. Польский коллега в процессе решения по [танкам модификации] А4. И тут не сказать, что ситуация приводит в упоение - это если выражаться сдержанно. Особенно это может касаться состояния и боеспособности танков".

Ранее власти ФРГ неоднократно призывали тех, кто настойчиво требовал от Германии решения по танкам, но теперь не спешит осуществлять собственные поставки, наконец выполнить свои обещания.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили другие страны, в частности Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.