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ТАСС

В НАТО заявили, что страны альянса израсходовали большую часть своих военных запасов

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Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Экс-замгенсека альянса Джейми Ши сообщил, что НАТО пытается убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО "в значительной степени израсходовали имеющиеся у них военные запасы" на оказание помощи Украине и должны срочно решить возникшую проблему. Об этом телеканалу Sky News заявил во вторник Джейми Ши, занимавший пост заместителя генерального секретаря НАТО по новым вызовам в 2010-2018 годах.

В настоящее время альянс пытается убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции. По словам Ши, "это будет непросто", однако работа на этом направлении активно ведется.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг только что посетил Южную Корею и Японию, где просил об увеличении поставок", - сказал Ши. "Пока мы наращиваем производство, мы могли бы временно восполнить дефицит, если бы убедили некоторые из в целом прозападных стран, не входящих в НАТО, предоставить нам нужные боеприпасы", - добавил он. 

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Страны
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
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