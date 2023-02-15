В Испании заявили об отсутствии истребителей, о которых просит Украина

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна не сможет помочь Украине с поставкой истребителей

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Испании не смогут помочь Украине с поставкой истребителей, поскольку у королевства нет таких боевых самолетов, о которых просит Киев. Об этом заявила во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес, которая участвует во встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

"Украина попросила об истребителях, которых у Испании нет. Поэтому в этой области мы не можем помочь", - сказала министр в эфире телеканала 24 horas.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.