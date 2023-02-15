Испания начнет обучение солдат ВСУ управлению Leopard на этой или будущей неделе

Речь идет о моделях Leopard 2A4, которые не использовались в течение длительного времени и нуждаются в восстановлении

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие прибудут на этой или следующей неделе в Испанию для обучения управлению танками Leopard. Об этом заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес, которая участвует во встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

Она не конкретизировала, сколько единиц боевых машин Мадрид передаст Киеву, однако уточнила, что речь идет о моделях Leopard 2A4, которые не использовались в течение длительного времени и нуждаются в восстановлении. "В течение этой недели или в начале следующей прибудут украинские военные, которые пройдут обучение в Испании на предмет использования Leopard с одной стороны, а также обслуживанию [данных танков]", - сказала глава ведомства в эфире телеканала 24 Horas.

Роблес также отметила, что 16 февраля в Испанию прибудет другая группа военных с Украины для "получения специализированной подготовки".

Ранее газета El País передавала, что Мадрид передаст Киеву от четырех до шести танков Leopard.