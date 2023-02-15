Болгария тайно участвует во встрече НАТО по вооружению Украины

Сега: несмотря на позицию президента, Болгария обсудит с НАТО поставки оружия на Украину

Главной темой встречи министров обороны стран-членов НАТО будет военная помощь Украине и пополнение запасов вооружений альянса, сообщает "Сега". Болгария примет участие во встрече. Накануне президент Радев предложил правительству "проявить благоразумие" и прекратить поставки оружия Киеву.

Справедливое распределение ответственности и будущие обязательства по оборонным инвестициям (DIP) после 2024 года будут обсуждать на встрече министров обороны стран-членов НАТО, в которой также примет участие министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, сообщает министерство. Но о том, что главной темой будет военная помощь Украине и пополнение запасов вооружений Альянса, оно умалчивает. Во встрече также примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.

В сообщении Минобороны Болгарии Украина упоминается мимоходом, главный акцент делается на обсуждение мер по усилению поддержки стран, уязвимых перед российским влиянием – Боснии и Герцеговины, Молдавии и Грузии. В минувший четверг на заседании Европейского совета президент Румен Радев предложил назначенному им временному правительству "проявить благоразумие" и прекратить поставки оружия, несмотря на решение 48-го созыва Народного собрания.

На встрече 14-15 февраля 2023 года в Брюсселе будут определены приоритеты и конкретные действия, связанные преимущественно с укреплением сдерживающего и оборонного потенциала Альянса в контексте подготовки к предстоящему июльскому саммиту в Вильнюсе. Министры рассмотрят ключевые вопросы повестки дня НАТО, такие как долгосрочная адаптация Североатлантического альянса, справедливое распределение обязанностей, ответственности и будущие обязательства по оборонным инвестициям (DIP) после 2024 года. На форуме будут утверждены "Политические ориентиры-2023" для нового цикла оборонного планирования в Альянсе.

В конце сообщения говорится, что состоится неформальная рабочая сессия с участием министров обороны Финляндии, Швеции и Украины, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Она будет посвящена конфликту и поддержке Украины. Непосредственно перед встречей министров обороны стран-членов НАТО министр Стоянов примет участие в заседании Контактной группы по Украине. В нем также примет участие начальник Генерального штаба ВС Болгарии Емил Ефтимов.

Взгляд со стороны НАТО

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна получить все необходимое ей вооружение до того, как инициатива на поле боя перейдет к России.

"Спустя год президент Путин показывает, что не собирается останавливаться. Они несут большие потери, но оказывают давление на украинцев. Поэтому чем быстрее мы обеспечим украинский фронт оружием, боеприпасами, запчастями, горючим, тем больше жизней будет спасено, и тем эффективнее будут наши усилия по мирному урегулированию конфликта", - заявил генсек.

Он добавил, что конфликт истощает запасы Альянса, поэтому необходимо инвестировать дополнительные средства в производственные мощности союзников.