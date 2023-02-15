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Норвегия раскрыла количество передаваемых Украине танков Leopard

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Joerg Sarbach

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard, сообщила телерадиокомпания NRK.

"Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам", - сообщила телекомпания по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник.

Ранее Норвегия заявляла, что намерена передать танки типа Leopard Украине, но не называла количество и модификацию. При этом глава кабмина страны Йонас Гар Стёре сообщал, что страна закупит 54 Leopard 2.

Ранее сообщалось о начале обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 на немецком полигоне в Мунстере.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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