Норвегия раскрыла количество передаваемых Украине танков Leopard

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard, сообщила телерадиокомпания NRK.

"Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам", - сообщила телекомпания по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник.

Ранее Норвегия заявляла, что намерена передать танки типа Leopard Украине, но не называла количество и модификацию. При этом глава кабмина страны Йонас Гар Стёре сообщал, что страна закупит 54 Leopard 2.

Ранее сообщалось о начале обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 на немецком полигоне в Мунстере.