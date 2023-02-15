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ТАСС

Глава Пентагона заявил, что объявлений о поставках Западом истребителей Украине нет

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

По словам Ллойда Остина, Запад намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы помочь ей в удовлетворении "самых неотложных потребностей"

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Запад не принимал пока никаких решений относительно поставок истребителей-бомбардировщиков Украине. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине министр обороны США Ллойд Остин.

"По вопросу о самолетах. Сегодня у меня никаких объявлений насчет самолетов нет", - заявил глава американского военного ведомства, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на нынешнем совещании возможность передачи Киеву истребителей.

По словам Остина, Запад намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы помочь ей в удовлетворении "самых неотложных потребностей". "Повторю: они рассматривают возможность наступления весной, то есть всего через несколько недель. Поэтому нам нужно сделать многое", - сказал глава Пентагона. При этом он перечислил ряд наименований бронетанковой техники и артиллерии, которую Запад передает Киеву. "Свести все эти системы воедино, обучить войска применению этих систем, обеспечить их ремонт и обслуживание, ввести их в бой - колоссальная задача. Вот в действительности что находится в центре внимания на наших переговорах сегодня", - подчеркнул Остин.

Кроме того, он отверг вывод о том, что США ранее запретили Польше передать Украине самолеты МиГ-29. "США никогда не предотвращали поставку Польшей чего бы то ни было", - заверил Остин. Согласно изложенной им информации, речь идет о решениях, которые вырабатываются руководством той или иной страны, США "не могут и не будут диктовать" другим. "Что же касается того, поставим мы [США] или нет [истребители-бомбардировщики] F-16, то, как я уже сказал, объявлений у меня нет. И мне нечего добавить к сказанному [на днях] нашим президентом [президентом США Джо Байденом, который отверг возможность передачи этих самолетов Киеву]", - добавил Остин. 

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Польша
США
Украина
Продукция
F-16
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