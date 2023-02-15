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ТАСС

На Украине упростили ввоз БПЛА и других товаров военного и двойного назначения

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Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины
Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины.
Источник изображения: © flickr.com / Slava Murava Kiss

Среди них, в частности, комплектующие для беспилотных летательных аппаратов и средства управления ими, аппаратура управления огнем, камеры, приборы ночного и телевизионного видения

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины во вторник расширило список товаров военного и двойного назначения, которые можно ввозить в страну без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля, включив в него в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщается в информационном Telegram-канале "Уряд online" ("Правительство онлайн"), в котором публикуют решения кабмина страны.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства Украины, в список, среди прочего, включили БПЛА, комплектующие для них и средства управления ими, роботов и контролеры специально предназначенных для военного использования роботов, аппаратуру управления огнем, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, а также средства связи и так далее.

В январе в Минобороны Украины заявили о формировании в украинской армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink. 9 февраля президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети Starlink военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для вооруженных сил страны в этом году, на что выделят около $544 млн. 29 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые, в частности, разрешают ввозить в страну оборудование для спутникового интернета Starlink без налогов и таможенных пошлин. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Проекты
БПЛА
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