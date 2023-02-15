Польша явно перебарщивает с вооружением, и это ее убьет

Журналист Челма: усердие Польши в покупке вооружений приведет к глобальным проблемам

Польша закупает у США 500 комплексов HIMARS за десять миллиардов долларов, сообщает Tok FM. Журналист Мариуш Челма называет такие "амбициозные планы" неразумными. В истории уже были государства, которые переусердствовали с вооружением, и это отразилось на их общем состоянии, считает он.

Катажина Роговская (Katarzyna Rogowska)

На прошлой неделе США объявили о согласии на продажу Польше около 500 комплексов HIMARS за 10 миллиардов долларов. "Является ли развитие польских вооруженных сил настолько сбалансированным, чтобы Польше было по силам справиться с финансовыми и организационными проблемами в области инфраструктуры? В истории уже были государства, которые переусердствовали с вооружением, и это отразилось на их общем состоянии", – сказал в эфире радиостанции TOK FM корреспондент журнала „Nowa Technika Wojskowa” ("Новая военная техника") Мариуш Челма (Mariusz Cielma).

На прошлой неделе подчиняющееся Пентагону Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности DSCA сообщило о согласии Госдепартамента на продажу Польше 484 комплексов HIMARS, из них 18 в американской версии. Максимальная стоимость возможного контракта – 10 миллиардов долларов.

Как заметил в эфире TOK FM Мариуш Челма, 10 миллиардов – это немалая сумма для "не такой большой и не такой богатой в глобальном масштабе страны, как Польша". "Я думаю, что, когда в Пентагоне посчитали, что к чему, то аж открыли рты от удивления. У США комплексов HIMARS или его гусеничных аналогов имеется в пределах 650 экземпляров. Если учесть, что Польша хочет получить около 500 таких HIMARS, а кроме того, покупает примерно 300 корейских пусковых установок, в которых в два раза больше ракет, это вызывает недоумение", – прокомментировал главный редактор издания „Nowa Technika Wojskowa”.

Откуда такие объемы приобретаемой техники? "У вооруженных сил очень амбициозные планы развития. Господин министр Мариуш Блащак неоднократно говорил о 300 тысячах военнослужащих. Одних только дивизионов ракетной артиллерии должно быть 28. Сегодня имеется только несколько дивизионов, при этом наполовину кадрированных, то есть нужны подразделения для действий во время войны. Такова основная логика. Конечно, в том, что Польша хочет расширить потенциал ракетной артиллерии, есть смысл. Уже существующие польские подразделения должны развивать свои артиллерийские подразделения из полков в бригады, но в то же время господин министр объявляет о создании трех дополнительных дивизий", – пояснил гость программы.

10 миллиардов долларов на "Хаймарсы". Польша "переборщила"?

Как отметил Мариуш Челма, к 10 миллиардам, потраченным на одни только "Хаймарсы", нужно добавить расходы, связанные, в частности, с покупкой снарядов, строительством казарм и обучением военных. Кроме того, "Хаймарсы" являются лишь одним из элементов вооруженных сил наряду с ПВО или танковыми войсками.

"Является ли развитие польских вооруженных сил настолько сбалансированным, чтобы Польше было по силам справиться с финансовыми и организационными проблемами в области инфраструктуры? В истории уже были государства, которые переусердствовали с вооружением, и это отразилось на их общем состоянии. К сожалению, вооружение стоит денег, а в ситуации, когда государство не может позволить себе иметь много вооружения, оно залезает в кредитную петлю", – обратил внимание гость в студии.

В качестве примера он привел Советский Союз. "СССР не смог выиграть гонку вооружений с Западом, что было одной из причин его упадка и вообще финансово-экономического положения этого государства. В связи с этим возникает вопрос, в какой степени эти программы вооружения в таком крупном масштабе являются для нас реализуемыми", – сказал Мариуш Челма в интервью TOK FM.

Комментарии читателей:

von_rosen

В принципе, идея простая – нужно потратить весь бюджет на покупку вооружения и строить экономику на обслуживании техники и обучении персонала. Автаркия + perpetuum militarum mobile.

Piotr

Они знают, что проиграют выборы и накупают на миллиарды все, что попало, чтобы потом возлежать на украденных деньгах и обвинять тех, кто выиграл, что они не справляются и секвестируют бюджет. Увы, у нас нет болеющих за страну, образованных политиков, есть только свиньи, которых заботит одно – как добраться до корыта.

endrju1521

Моравецкий публично заявил, что целью существования Польши является поражение России. Сказал "а", говори "б"!

angus1000

Все, что делает ПиС, превращается в дерьмо, потому что они самые обыкновенные неудачники. А к тому же бессовестные воры. Вот и все. Если кто-то верит в какой-то план Блащака, пусть ударится башкой об унитаз, может, прояснится в голове.

mr.knox

Покупать! Чтобы было что подарить украм!

steven1968

Неужели так сложно понять алгоритм попадания слабаков под руководством клоуна от Хозяина? Огромные расходы на вооружение за счет народа и следующих поколений – вот он, очередной этап польской истории! Постоянные разделы, порабощения, войны, восстановления и снова войны! Разве мы всегда были невинными жертвами? Даже тогда, когда нас убивали, когда Гитлер хотел нас уничтожить – так же, как русские и украинцы – ведь никто не пришел нам на помощь. У нас были какие-то договоренности, но всем было на них плевать. Это доказала Ялта. Мы просто не умеем сосуществовать ни с одной нацией! Только мы избавились от одного оккупанта, тут же вылезает другой и втюхивает нам свои железки за наши миллиарды! Эти миллиарды выбрасываются на ветер. Мы хотим быть державой, писовской державой! Финал будет, как обычно, трагичным.

zorro318

Не вижу никаких проблем. Отдадим эту технику Украине или тому, что от нее останется. Естественно, даром. Останется только найти деньги, чтобы заплатить за это оружие США.

zarator

На этом конфликте и после него больше всего заработают американцы. Кто его вообще вызвал? Россия?

zarator

И еще докупите пару сотен стальных мечей и копий. Банда идиотов, которая загоняет страну в долги до десятого поколения. Мы ведь состоим в НАТО, платим взносы на оборону и на вооружение, нет? Эти суммы на ракеты шокируют. А бюджетники, система образования, здравоохранение? Поляки должны собирать на лечение в Интернете? Вы там сдурели совсем?

kawkazrana61

Ха-ха-ха! Янки молодцы, такие деньги делают! Пальчики оближешь. В Техасе открывают шампанское, а эти глупые укры сидят в подвалах!

lib12

Спокойно, в октябре в правительство вернутся профессионалы, и Блащак со своими болванами исчезнет из нашей реальности.

wan20_3

Этот жалкий невежа не знает цену деньгам. (…) Если мы не прогоним этого барана вон, то средств на школы и больницы не будет. Эти дурни потратят все, мало того, что они развалили экономику страны и ее правовую систему, они еще своими радостными закупками оружия ввергнут нас в финансовую кабалу. К тому же с нынешней демографической ситуацией в Польше 300-тысячную армию не собрать.

sumit

Только непонятно, что и зачем защищать? Уже даже кучи камней не осталось.

alojzy132

В стране тяжелейшая ситуация. А это ворьё вытаскивают из бюджета деньги на дурацкие программы. За такие дела нужно вызывать комендантский взвод для приведения в исполнение приговора. Это никакие не патриоты.