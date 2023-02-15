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ТАСС

Лучшие варианты дизайна Российской орбитальной станции выберут в мае-июне

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Проект стартовал 14 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лучшие работы по дизайну интерьера перспективной Российской орбитальной станции (РОС), над которыми сейчас работают студенты и преподаватели Строгановского училища, будут выбраны в мае или июне. Об этом сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Проект стартовал 14 февраля с лекции ведущего специалиста летно-испытательного отдела РКК "Энергия" Марка Серова, который выступил перед студентами знаменитой Строгановки и помог окунуться в атмосферу создания орбитальных космических комплексов. Презентация результатов проекта состоится в мае-июне 2023 года. Лучшую концепцию планируется использовать при создании интерьера РОС", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что разработчик РОС использует лучшие работы при создании облика станции. "Конкурс позволит разработчику РОС - корпорации "Энергия" - применить удачные наработки при создании финального внутреннего облика станции. При этом студенты смогут поучаствовать в реальном проекте с крупным заказчиком и специалистами в области создания космической техники", - сообщили в Роскосмосе.

Ранее заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников в интервью ТАСС сообщил, что студенты и преподаватели Строгановского училища смогут приложить руку к дизайну интерьера станции. 

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Роскосмос
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