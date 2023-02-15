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Интерфакс-АВН

Air India заказала у Airbus 250 самолетов

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A320NEO
пассажирский самолет A320NEO.
Источник изображения: Архив

Нью-Дели. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Индийская авиакомпания Air India Ltd. заключила соглашение о намерении приобрести у европейского авиастроительного концерна Airbus SE 250 самолетов, сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение предусматривает поставку 210 самолетов модели A320neo и 40 широкофюзеляжных A350, сказал в ходе онлайн-мероприятия председатель совета директоров Tata Group Натараджан Чандрасекаран. В мероприятии также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В 2021 году Tata Sons Pvt. выкупила долю правительства Индии в Air India. С тех пор Tata инвестировала в авиаперевозчика 150 млрд рупий ($1,9 млрд).

Ожидается, что Air India вскоре разместит сопоставимый по размеру заказ на самолеты конкурента Airbus - американской Boeing Co. (SPB: BA)

Окончательный объем программы расширения флота Air India не раскрывается, однако Bloomberg отмечает, что она может стать рекордной в истории гражданской авиации и составит десятки миллиардов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Франция
Продукция
А350
Компании
Airbus
Boeing
Tata Motors
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