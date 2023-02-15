МО РФ: Украина запросила помощь Европы на случай крупных чрезвычайных ситуаций

Речь идет о поставке 66 тыс. комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Украина запросила помощь Европейского координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население. Об этом заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

"Практическая реализация масштабной информационной провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тыс. комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов", - сказал он.