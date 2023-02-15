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ТАСС

Космонавты на МКС смогли получить пузырьки кислорода из микроводорослей

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Предполагается, что в будущем результаты эксперимента позволят обеспечивать жизнедеятельность членов экипажа при полетах в дальний космос

МКС, 14 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) смогли в ходе эксперимента "Фотобиореактор" получить с помощью микроводорослей пузырьки газа, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, емкости с микроводорослями прибыли на станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-22" в составе срочных грузов. Затем их перенесли к месту проведения эксперимента и подключили к электропитанию, чтобы запустить процесс культивирования в невесомости. "За пару дней на МКС уже появились пузырьки газа. Микроводоросли будут расти в условиях невесомости до спуска на "Союзе МС-22", - отметил космонавт.

На вторник запланирована замена емкости с питательными веществами для микроводорослей.

Целью эксперимента является создание фотобиореактора для получения продуктов питания и кислорода путем выращивания микроводорослей в условиях микрогравитации. Предполагается, что в будущем результаты эксперимента позволят обеспечивать жизнедеятельность космонавтов при полетах в дальний космос.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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