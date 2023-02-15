США предупредили Украину о "критическом характере" следующих месяцев

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

WP: Вашингтон давит на Киев с тем, чтобы он активнее действовал на поле боя

США усиливают давление на Украину, чтобы заставить ее активнее действовать на поле боя, пишет WP. Наступает "переломный момент", и Киев должен воспользоваться шансом изменить ход конфликта. В будущем, по мнению Белого дома, добиваться новых пакетов помощи для Украины станет сложнее.

Приближается первая годовщина конфликта, и Белый дом опасается, что ему будет сложнее поставлять Киеву оружие в прежних объемах.

Приближается первая годовщина российской военной спецоперации, и американские чиновники говорят украинским лидерам о наступлении переломного момента, когда необходимо будет изменить ход конфликта. Вашингтон усиливает давление на Киев, чтобы тот добивался более значимых успехов на поле боя. Между тем Соединенные Штаты и их союзники направляют Украине все больше военной помощи.

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Несмотря на обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чиновники администрации Байдена говорят, что новые пакеты помощи от конгресса США и союзников Америки – это лучший шанс Киева решительным образом изменить ход боевых действий. Множество консерваторов в палате представителей США, которую сейчас контролирует Республиканская партия, уже пообещали прекратить поддержку Украины. Также неясно, насколько Европа готова финансировать этот военный конфликт в долгосрочной перспективе.

Несколько американских чиновников указали на мощную двухпартийную поддержку, которая сопровождала все прежние пакеты помощи Украине, и отметили, что конгресс выделил даже больше средств, чем просил Белый дом. Однако, как они признали, это было в тот период времени, когда и палату представителей, и сенат контролировали демократы.

"Мы будем и дальше пытаться разъяснить им [руководству Украины], что мы не можем делать всё и вся бесконечно", – сказал один высокопоставленный представитель администрации. По словам этого чиновника, попросившего не называть его имени, администрация "твердо убеждена", что ей будет трудно добиваться от конгресса того же уровня поддержки в области безопасности и экономической помощи, что и прежде.

"Фраза “столько, сколько потребуется” относится к масштабам конфликта, а не к масштабам помощи", – добавил он.

За последние несколько месяцев конфликт на востоке Украины застопорился, и ни одна из сторон не может одержать верх. По мнению чиновников администрации Байдена, переломный момент наступит весной, когда Россия начнет свое мощное наступление, а Украина ответит ей контрнаступлением в попытке отбить потерянные территории.

Важность этого момента для администрации Байдена подчеркивает тот факт, что вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отправляются на крупный саммит по вопросам безопасности, который состоится на этой неделе в Германии, а президент Байден посетит на следующей неделе Польшу, чтобы выступить с речью и провести несколько встреч в первую годовщину конфликта.

Администрация Байдена также ведет работу с конгрессом, чтобы тот утвердил еще один пакет прямой бюджетной помощи Киеву на сумму десять миллиардов долларов. Ожидается, что на следующей неделе она анонсирует еще один крупный пакет военной помощи и введет новые санкции против Кремля.

Несколько высокопоставленных чиновников администрации Байдена постарались донести до сведения Киева "критический характер следующих нескольких месяцев". Среди них были заместитель советника по вопросам национальной безопасности Джон Файнер (Jon Finer), заместитель госсекретаря Уэнди Шерман (Wendy Sherman) и заместитель министра обороны Колин Каль (Colin Kahl) – все они посетили Украину в январе.

За неделю до их визита в Киев приехал директор ЦРУ Уильям Бернс (William J. Burns), который рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что именно Россия планирует в военном смысле на ближайшие месяцы, и подчеркнул важность момента.

В преддверии годовщины 24 февраля Байден и его помощники стремятся продемонстрировать, что решимость западных союзников не ослабевает, в надежде убедить президента Владимира Путина в том, что объемы помощи Украине не уменьшатся.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина, скорее всего, не сумеют получить решающее военное преимущество в обозримом будущем.

"Создается впечатление, что нас ждет долгий конфликт, – сказала Андреа Кендалл-Тейлор (Andrea Kendall-Taylor), директор программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. – Полагаю, это противоречит тому, на что многие надеются – что мы действительно пытаемся помочь Украине одержать победу на поле боя".

"Сейчас настал момент по-настоящему серьезной неопределенности", – добавила она.

Байден и его команда настаивают, что они решительно намерены помогать Украине настолько долго и настолько полно, насколько это возможно. Однако они предупреждают, что делать это будет труднее, как только Киев потратит нынешний пакет помощи, выделенной конгрессом, а это может произойти уже летом.

Некоторые западные лидеры испытывают сомнения по поводу отправки на Украину некоторых видов тяжелого вооружения, опасаясь прямой конфронтации с Россией, – особенно после того, как Путин заявил о готовности применить ядерное оружие.

Однако "громкое" лоббирование Зеленского в сочетании с "тихой" закулисной работой американских чиновников изменили эту динамику. В декабре Байден и Блинкен потратили много времени на то, чтобы убедить союзников обеспечить Украину танками и ракетами, отправке которых его администрация противилась несколько месяцев.

К примеру, помощники Байдена призвали Нидерланды помочь Соединенным Штатам предоставить Киеву критически важные системы противовоздушной обороны. 20 декабря члены Совета национальной безопасности США встретились с высокопоставленными чиновниками из Нидерландов, чтобы разъяснить тем огромное значение систем ПВО. Об этом сообщили источники, попросившие сохранить их имена в тайне.

Чего голландские чиновники не знали, так это того, что Соединенные Штаты планировали на следующий день доставить Зеленского в Вашингтон, где Байден должен был объявить об отправке батареи ЗРК "Пэтриот". Ранее Зеленский просил Соединенные Штаты предоставить ему эти ЗРК, чтобы он мог защищать инфраструктуру страны.

Этой батарее требовалась пусковая установка – в идеале, она уже должна была находиться в Европе, – и голландские чиновники работали в праздничные дни, чтобы помочь Соединенным Штатам. В январе Байден пригласил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте посетить Белый дом, и голландская сторона сообщила, что она нашла решение. В ходе своего визита 17 января Рютте заявил, что Нидерланды предоставят Украине две пусковые установки "Пэтриот" и ракеты для них.

Но Байден столкнулся с проблемами и на других фронтах. Великобритания объявила, что будет поставлять танки Украине, а вот Германия отказалась отправить собственные "Леопард 2" или разрешить другим странам передать их Киеву. Берлин сообщил, что он отправит свои "Леопарды" лишь в том случае, если Соединенные Штаты согласятся передать Киеву собственные ценные танки "Абрамс".

На протяжении большей части января Пентагон и чиновники Белого дома настаивали, что "Абрамсы" не подходят для украинских солдат, потому что они сложны в управлении и обслуживании. Но Байден не хотел, чтобы у кого-то возникло впечатление, будто внутри западного альянса появились трещины.

В конце января кабинет Байдена предложил план, согласно которому Соединенные Штаты должны были объявить о отправке "Абрамсов", что позволило бы успокоить Германию, хотя американские танки будут доставлены на Украину лишь через несколько месяцев. И на следующий день Байден дал добро.

Теперь, пока Соединенные Штаты готовятся отправить Киеву 31 танк "Абрамс" в среднесрочной перспективе, Европа спешно собирает два танковых батальона "Леопардов" – минимум 70 танков, – чтобы передать их Украине уже в ближайшее время. Этот шаг может существенно изменить баланс сил на поле боя.

Тем не менее, за этой публичной демонстрацией единства скрываются разногласия касательно того, на чем Украина должна сосредоточить свои ресурсы в ближайшие месяцы.

Откровенные дискуссии, которые состоялись в Киеве в январе, отражают стремления администрации Байдена привести цели Украины в соответствие с тем, на что Запад готов пойти теперь, когда конфликт приближается к годовой отметке. По словам источников, достичь взаимопонимания с Украиной не всегда легко.

В течение нескольких месяцев Киев тратил огромное количество ресурсов и людей на оборону Артемовска на востоке Донбасса. По словам американских военных аналитиков и планировщиков, невозможно одновременно защищать Артемовск и начинать весеннее контрнаступление, чтобы отбить территории, которые Соединенные Штаты считают более важными.

Однако, по словам двоих высокопоставленных чиновников из администрации, Зеленский придает обороне Артемовска символическое значение, полагая, что потеря этого города нанесет удар по боевому духу украинцев. В пятницу Зеленский заявил, что его войска будут сражаться до конца, чтобы удержать город, который Россия уже практически заняла.

По словам американских чиновников, они уважают мнение Зеленского в вопросе о том, как поднять боевой дух украинцев. Однако они обеспокоены тем, что, если Киев станет сражаться с российскими войсками везде, где те появляются, это будет на руку Москве. Они призвали Киев уделить первоочередное внимание срокам и порядку проведения весеннего контрнаступления – особенно теперь, когда Соединенные Штаты и Европа обучают украинских солдат применять более сложное и современное оружие.

"В целом, мы считаем, что они должны сконцентрироваться на том, чтобы извлечь максимальную пользу из того оружия и подготовки, которые мы им предоставляем", – сказал один высокопоставленный чиновник администрации. По его словам, если Россия займет Артемовск, "это не повлечет за собой никаких серьезных изменений на поле боя. Россия попробует назвать это серьезной победой, однако это всего лишь точка на карте".

Помимо Артемовска Зеленский неоднократно призывал своих граждан вернуть другие занятые Россией территории, в том числе Крым, который Москва аннексировала в 2014 году.

Выступая в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе главный помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что победа над Россией означает восстановление международно признанных границ Украины, "включая Донбасс и Крым", – по его словам, иные варианты "абсолютно неприемлемы".

Представители американской разведки, однако, пришли к выводу, что сейчас украинской армии не по силам вернуть этот укрепленный полуостров. Эта отрезвляющая оценка неоднократно звучала на заседаниях комитетов конгресса США в течение последних нескольких недель.

Такое расхождение между целями и возможностями вызывает в Европе опасения, что украинский конфликт может затянуться очень надолго, что он станет непосильным бременем для Запада, который сейчас сталкивается с множеством проблем, в том числе с чрезвычайно высокой инфляцией и нестабильными ценами на энергоносители.

По словам помощников Байдена, на этом фоне они стараются выработать наиболее подходящий курс: они хотят укрепить позиции Украины, чтобы она смогла вернуть себе максимальное количество территорий в ближайшие несколько месяцев, прежде чем сесть за стол переговоров с Путиным.

Этому будут способствовать поставки ЗРК "Пэтриот", комплексов HIMARS и различной бронетехники. Оптимисты считают, что Украина в состоянии остановить дальнейшее продвижение российских войск на восток, вернуть территории на юге и заставить Россию договориться о прекращении конфликта уже к концу года.

Но скептики беспокоятся, что время сейчас не на стороне Киева, потому что Москва отправляет на фронт сотни тысяч новых бойцов, готовясь к весеннему наступлению.

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Опытные военные эксперты указывают на наличие множества возможных вариантов развития ситуации в ближайшие несколько месяцев, что свидетельствует о высокой степени неопределенности.

"Неясно, как все закончится. Завершится ли все это соглашением, достигнутым путем переговоров? Затянется ли это? Или мы получим здесь некую версию замороженного конфликта, которые мы наблюдаем в других странах?" – отметил Сет Джонс (Seth Jones), директор программы "Международная безопасность" Центра стратегических и международных исследований.

"Сейчас Украина получает существенную помощь, и украинцы готовы сражаться, то есть логика подсказывает, что нужно дать Украине как можно больше, – продолжил Джонс. – Однако, как долго вы сможете оказывать такую поддержку, – это открытый вопрос".

Авторы статьи: Ясмин Абуталеб (Yasmeen Abutaleb), Джон Хадсон (John Hudson)

Комментарии читателей

KevinDJ

Время Зеленского подходит к концу. Байден дает ему последнюю возможность отбить как можно больше территорий, прежде чем начнутся мирные переговоры. Украинские войска несут огромные потери и при этом не могут вернуть себе стратегические позиции. Внутри альянса НАТО и внутри Соединенных Штатов тоже начинают появляться трещины – из-за того негативного воздействия, которое конфликт оказывает на экономики всех стран. Приятно видеть, что СМИ начали писать о том, насколько ужасна сложившаяся ситуация на самом деле.

Dutch Man

Давайте посмотрим правде в глаза. Миллиарды долларов, выделенные Соединенными Штатами, испарились. Русские удержат те территории, которые они заняли. За что погибли десятки тысяч солдат? За то, чтобы Хантер Байден и его украинские подельники – руководители компании Burisma – не попали в тюрьму? Мы уже разыгрывали этот сценарий, когда вели "войну с терроризмом", помните? Все дружки Джорджа Буша-младшего стали миллиардерами!

ItsBroken

Если Китай начнет войну с Тайванем, этот конфликт неизбежно перетянет все внимание Соединенных Штатов. Было бы разумно подготовить Украину к такому повороту событий.

Myvu-wp

Через несколько месяцев Украина обнаружит, что Соединенные Штаты и НАТО ее использовали, обвели вокруг пальца, а затем выбросили за ненадобностью. Реальная жертва опосредованного конфликта между Западом и Россией – Украина. Следующим будет Тайвань.

Indian Guy

Будучи человеком, который старается сохранять нейтралитет, я попытаюсь описать ситуацию как можно честнее. Западные страны ведут Украину по "пути, усыпанному цветами" – проще говоря, они водят ее за нос. Сотни тысяч храбрых украинцев погибнут, если не остановить этот конфликт прямо сейчас. <…> Все, чего хочет Россия, – гарантии, что НАТО больше не будет расширяться на восток. Неужели так сложно дать ей эти гарантии? Вернитесь за стол переговоров, остановите боевые действия и спасите людей.