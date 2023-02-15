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ТАСС

Кириенко: Россия решит в рамках СВО на Украине все поставленные Путиным задачи

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Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, нужно не просто выстоять и переждать, нужно использовать это время для масштабного развития

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия в рамках спецоперации на Украине решит все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Об этом во вторник заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Конечно, мы решим все задачи на поле боя, все поставленные президентом задачи будут реализованы, но в рамках экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, нам надо не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития", - сказал он, выступая на марафоне "Муниципальный диалог", организованном Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Кириенко подчеркнул, что сейчас необходимо не просто защитить свои экономические интересы, но и воспользоваться уходом иностранных компаний из РФ для развития российских компаний.

"Задачи, которые поставлены сегодня президентом как верховным главнокомандующим и Министерством обороны перед военно-промышленным комплексом, это уникальный потенциал для развития предприятий, для высокотехнологических прорывов в отечественной науке. Мы должны использовать это время для развития, не останавливаясь ни на секунду", - добавил он. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Кириенко Сергей
Путин Владимир
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