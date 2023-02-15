Президент Болгарии выступил против поставок оружия на Украину из резервов армии

Румен Радев указал, что "мир может быть достигнут немедленным прекращением огня и восстановлением диалога"

СОФИЯ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок оружия на Украину из резервов болгарской армии. Свое заявление глава государства сделал во вторник на брифинге.

"Партии войны, настаивающие на поставках оружия, сначала должны победить на выборах, сформировать правительство и взять на себе ответственность за решение о том, чтобы болгарская армия передала свое оружие Украине. Люди, которые абсолютно ничего не понимают в военном деле, сейчас делают все возможное, чтобы вовлечь нас в процессы разрастания конфликта на Украине, который они не смогут контролировать, - сказал Радев. - Война там уже зациклилась на фазе полного взаимного истощения и может вовлечь в себя всех нас. Моя позиция понятна - я категорически против отправок оружия из резервов армии в зону вооруженного конфликта. Еще в первые часы начала военной операции Болгария заявила свою позицию, категорически осудив агрессию, и я продолжаю считать, что этот конфликт не имеет военного решения".

Радев указал, что "мир может быть достигнут немедленным прекращением огня и восстановлением диалога".

"Техническое правительство исполнило решение парламента об оказании военной помощи Украине, но в этом соглашение четко записано, что дальнейшее оказание помощи будет зависеть от болгарских возможностей. Огромный разрушительный потенциал конфликта на Украине, его расширение, ухудшают ситуацию в области безопасности нашего региона, а техническое правительство в соответствии с конституцией отвечает за безопасность и территориальную целостность нашего государства. Мы должны не ослаблять, а усиливать наш оборонительный потенциал. Судьбоносные решения нельзя принимать без анализа ситуации и оценки рисков", - дополнил болгарский президент.

Ранее лидеры ряда политических партий, которые уже фактически вступили в предвыборную кампанию, обвинили президента страны в том, что он отказывается выполнять решение парламента о поставках оружия Украине и заявили о готовности добиваться его отстранения от власти.