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ТАСС

ОДКБ в 2023 году проведет комплекс учений "Боевое братство"

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров подчеркнул, что практика военных учений, нацеленных на совершенствование боевой выучки, слаженности и поддержания готовности коллективных сил будет продолжена

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году проведет комплекс совместных учений в форме оперативно-стратегических учений "Боевое братство". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В 2023 году комплекс совместных учений ОДКБ проводится в форме оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности", - отметил он.

Сидоров подчеркнул, что практика военных учений, нацеленных на совершенствование боевой выучки, слаженности и поддержания готовности коллективных сил ОДКБ к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности, будет продолжена. "При этом совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности будет ориентирована на рассмотрение миротворческой тематики", - указал он.

Как рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ, в рамках проведения совместной подготовки спланирован комплекс мероприятий, включая совместную деловую игру под руководством генсека ОДКБ, совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ, на территории Белоруссии, совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023", совместные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Киргизии. 

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Белоруссия
Киргизия
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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