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РИА Новости

ГД приняла проект обращения к странам, где действуют биолаборатории США

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Госдума приняла проект постановления об обращении к парламентам мира с призывом добиваться от США предоставить больше информации о военных проектах, реализуемых "под вывеской "медико-биологическая деятельность"".

"Федеральное Собрание Российской Федерации заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", – говорится в тексте обращения.

Депутаты нижней палаты российского парламента призвали коллег из стран, где действуют американские биолаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Пентагоном.

"Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности", – говорится в проекте обращения.

В конце мая прошлого года Минобороны РФ обнародовало документы о причастности Пентагона к организации военно-биологических работ на Украине.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда должна завершить расследование образованная в Совфеде комиссия по изучению деятельности зарубежных биолабораторий на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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