ГД приняла проект обращения к странам, где действуют биолаборатории США

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США
МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Госдума приняла проект постановления об обращении к парламентам мира с призывом добиваться от США предоставить больше информации о военных проектах, реализуемых "под вывеской "медико-биологическая деятельность"".
Депутаты нижней палаты российского парламента призвали коллег из стран, где действуют американские биолаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Пентагоном.
В конце мая прошлого года Минобороны РФ обнародовало документы о причастности Пентагона к организации военно-биологических работ на Украине.
Ранее радио Sputnik сообщило, когда должна завершить расследование образованная в Совфеде комиссия по изучению деятельности зарубежных биолабораторий на Украине.