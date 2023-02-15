Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" пришвартовался в Кейптауне

Он примет участие в совместных военно-морских учениях ЮАР, России и Китая под кодовым названием "Мози", которые пройдут с 17 по 27 февраля

ПРЕТОРИЯ, 14 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, прибыл в район мыса Доброй Надежны на юге Африки и вошел в южноафриканский порт Кейптаун. Данный факт подтвердил во вторник ТАСС сотрудник Генерального консульства РФ в Кейптауне.

По словам дипломата, корабль зашел в акваторию кейптаунского порта 13 февраля и пришвартовался у одного из причалов. "Ближе к вечеру 14 февраля станет известно, как долго фрегат пробудет в Кейптауне", - заметил российский дипломат.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" примет участие в совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР под кодовым названием "Мози". Они пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана у берегов южноафриканской провинции Квазулу-Наталь. Активная часть учений начнется 25 февраля, сообщили ТАСС в Минобороне ЮАР. До этого стороны проведут уточнение задач маневров и необходимое слаживание.

Район учений расположен в акватории от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (160 км) друг от друга. Для того чтобы прибыть в Дурбан российский фрегат должен обойти юг Африки и, покинув Атлантический океан, войти в Индийский.

Нынешние трехсторонние учения - вторые по счету. Предыдущие состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана.