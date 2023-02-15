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РИА Новости

Штаб ОДКБ не исключил расширения организации

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Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ

Начальник штаба ОДКБ Сидоров: дружественные страны могут присоединиться к организации

МОСКВА, 14 фев. РИА Новости. Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнёрами организации, наблюдателями в организации, потом членами организации, для них все перспективы открыты. Для этого соответствующая правовая база есть, но забегать вперёд я не буду", — сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.

"Если будет такое решение принято и добавится состав государств-членов ОДКБ, мы будем всегда готовы принять в общую систему совместной оперативной подготовки", — добавил он.

В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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