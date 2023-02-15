Ил-114 планируют показать на авиасалоне МАКС в 2023 году

Авиасалон пройдет 25-30 июля

БАНГАЛОР /ИНДИЯ/, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет Ил-114 планируется показать на авиасалоне МАКС в этом году, сообщил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сборка опытных образцов продолжается в Луховицах. Мы самолет делаем. Будем показывать его на МАКСе. Работы по самолету продолжаются. Мы в тесном контакте с нашими коллегами из ОДК", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал ТАСС, в этом году авиасалон МАКС-2023 пройдет 25-30 июля.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии.

Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.