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ТАСС

Ил-114 планируют показать на авиасалоне МАКС в 2023 году

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Самолет Ил-114-300 на репетиции летной программы открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Самолет Ил-114-300 на репетиции летной программы открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Авиасалон пройдет 25-30 июля

БАНГАЛОР /ИНДИЯ/, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет Ил-114 планируется показать на авиасалоне МАКС в этом году, сообщил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сборка опытных образцов продолжается в Луховицах. Мы самолет делаем. Будем показывать его на МАКСе. Работы по самолету продолжаются. Мы в тесном контакте с нашими коллегами из ОДК", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал ТАСС, в этом году авиасалон МАКС-2023 пройдет 25-30 июля.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии.

Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-114
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
МАКС-20XX
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