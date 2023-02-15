Бондарев: в случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что российское ПВО работает прекрасно

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который ранее занимал пост главкома Воздушно-космических сил РФ.

"Пускай поставляют. Наша ПВО работает прекрасно. Все, что поставят, выбьем в ближайшие два-три месяца. Они их должны освоить еще, им тоже надо где-то полгода-год", - сказал Бондарев, отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом НАТО в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается. При этом британская газета Financial Times сообщила, что чиновники в Вашингтоне якобы допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты на Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.