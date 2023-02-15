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ТАСС

ОАК заявила о готовности продолжить работы по военно-транспортному самолету Ил-112В

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Посадка самолета Ил-112В
Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел катастрофу при перелете из Жуковского на аэродром Кубинка.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация ждет решение главного заказчика

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) готова продолжить работы по новейшему военно-транспортному самолету Ил-112В и ждет решение главного заказчика, заявил ТАСС во вторник глава ОАК Юрий Слюсарь на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"По Ил-112 мы ждем решение от заказчика в лице военного ведомства. Надеемся, что в ближайшее время это решение состоится. Мы готовы продолжить работу", - сказал он.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию велись с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Единственный летный образец самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа 2021 года. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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