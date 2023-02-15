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Писториус: без помощи НАТО боеприпасы у Украины быстро закончатся

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Боеприпасы у армии Украины скоро закончатся, крупные успехи Киева на поле боя в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

По его министра, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно "ускориться" и правильно расставить акценты.

"Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций – я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", - ответил он журналистам.

Германия также испытывает "мало понимания" к инициативам других государств по поставкам военной авиации Украине, добавил он.

Ранее Писториус сообщил о поставках двух систем противоракетной обороны IRIS-T на Украину "в следующие месяцы".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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