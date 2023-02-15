Писториус: без помощи НАТО боеприпасы у Украины быстро закончатся

Боеприпасы у армии Украины скоро закончатся, крупные успехи Киева на поле боя в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

По его министра, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно "ускориться" и правильно расставить акценты.

"Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций – я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", - ответил он журналистам.

Германия также испытывает "мало понимания" к инициативам других государств по поставкам военной авиации Украине, добавил он.

Ранее Писториус сообщил о поставках двух систем противоракетной обороны IRIS-T на Украину "в следующие месяцы".