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ТАСС

Первый построенный ракетоносец Ту-160М получил имя "Валентина Терешкова"

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Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В 2022 году Валентине Терешковой исполнилось 85 лет

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Первый построенный по программе возобновления производства стратегический ракетоносец Ту-160М получил имя "Валентина Терешкова". Об этом заявил во вторник ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Первый построенный самолет Ту-160М получил имя Валентины Терешковой", - сказал он.

Традиционно самолеты Ту-160 получают наименования в честь выдающихся людей дальней авиации. В 2022 году Валентина Терешкова отпраздновала свой юбилей - 85 лет.

В конце 2022 года первый стратегический ракетоносец Ту-160М, построенный с нуля, завершил программу заводских испытаний. В рамках полета были выполнены маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. 

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Страны
Индия
Россия
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Ту-160
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Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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