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Германия начинает производство снарядов для ЗСУ Gepard, переданных Киеву

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Германская зенитная самоходная установка Гепард
Германская зенитная самоходная установка Гепард.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Rainer Lippert

Правительство Германии подписало договоры с предприятиями оборонной промышленности о развертывании производства снарядов для ЗСУ (зенитная самоходная установка) Gepard для дальнейшей их передаче Украине, заявил Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

"Могу вам сообщить совсем свежую новость: договоры подписаны с производителями (ЗСУ) Gepard в Германии. Это значит, что мы немедленно начинаем собственное производство в Rheinmetall боеприпасов для Gepard", — сказал Писториус перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Украины, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя вооружение Украине.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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