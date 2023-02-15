Германия начинает производство снарядов для ЗСУ Gepard, переданных Киеву

Правительство Германии подписало договоры с предприятиями оборонной промышленности о развертывании производства снарядов для ЗСУ (зенитная самоходная установка) Gepard для дальнейшей их передаче Украине, заявил Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

"Могу вам сообщить совсем свежую новость: договоры подписаны с производителями (ЗСУ) Gepard в Германии. Это значит, что мы немедленно начинаем собственное производство в Rheinmetall боеприпасов для Gepard", — сказал Писториус перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Украины, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя вооружение Украине.