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ТАСС

ОАК предложила ВВС и ВМС Индии единую систему обслуживания российской авиатехники

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Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии
Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии.
Источник изображения: ВВС Индии

С 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии проходит 14-я международная авиакосмическая выставка Aero India

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") предложила Военно-воздушным силам (ВВС) и Военно-морским силам (ВМС) Индии единый формат послепродажного обслуживания российской авиационной техники. Об этом сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь на международной авиакосмической выставки Aero India 2023, которая проходит в южноиндийском Бангалоре.

"Послепродажное обслуживание - это единый формат для ВВС, для ВМС Индии, который мы сейчас предлагаем на основе наших новых решений. Мы с коллегами общаемся и свои предложения делаем", - сказал Слюсарь.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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