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ТАСС

Глава КТРВ заявил о необходимости развития военно-технического сотрудничества РФ и Индии

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: КТРВ

Борис Обносов назвал Индию надежным партнером, проверенным годами

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия должны продолжать развитие партнерства по вопросам военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов на полях международной выставки Aero India 2023.

"Я считаю, что Индия - наш надежный партнер, проверенный годами, даже десятилетиями, поэтому мы и выбрали время приехать сюда на эту выставку. Вы знаете, у нас такое предприятие как BrahMos Aerospase, думаю, что это пример для всех совместных предприятий, не только с Россией, а в принципе пример хорошего сотрудничества. Сейчас мы едем на другую фирму, которая тоже делает многое, в том числе и для BrahMos Aerospase и для других компаний. Поэтому я оцениваю, что перспективы очень хорошие, надо развивать партнерство", - сказал он.

Индия и Россия в феврале отметили 25-летие крылатой ракеты BrahMos, которая была разработана НПО машиностроения (входит в КТРВ) и Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. Производит эти снаряды российско-индийская компания BrahMos Aerospace, соглашение о создании которой было подписано в Москве 12 февраля 1998 года.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
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