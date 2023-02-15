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В Германии уже прошли обучение 1200 украинских военных

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

В Германии в различных программах обучения, включая управление танками Leopard 2, уже приняли участие более тысячи военнослужащих Украины, сообщил Борис Писториус, глава министерства обороны ФРГ, перед заседанием министров обороны стран Североатлантического альянса.

"Ключевое значение имеет обучение. Германия к сегодняшнему дню обучила 1200 солдат Украины управлению системами вооружения", — сказал Писториус.

Россия ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз с оружием для Киева, будут являться целью для ВС России, что НАТО и Соединенные Штаты фактически принимают участие в украинском конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой солдат на территории Германии, Великобритании, Италии и в других странах.

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