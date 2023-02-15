Польша усилила оборону восточных границ с помощью беспилотников

Interia: американские беспилотники Reaper доставлены в Польшу для охраны границ

Министр обороны Польши Блащак сообщил о доставке в страну американских беспилотников Reaper, пишет Interia. Дроны будут патрулировать восточные границы, что, по словам министра, очень важно и для Варшавы, и для всей НАТО. Но для боя польский Reaper применяться не будет.

Министр обороны РП: дрон Reaper уже в Польше

Мариуш Блащак сообщил в Твиттере о доставке беспилотников в Польшу

Они будут патрулировать восточную границу страны, что в связи с продолжающимся конфликтом на Украине особенно важно не только для Польши, но и для НАТО.

Контракт на поставку беспилотников MQ-9A Reaper польской армии был подписан с их производителем компанией General Atomics в октябре прошлого года на сумму 70,6 миллионов долларов. Как сообщает польское Агентство вооружений, полученные беспилотники Reaper уже готовы к выполнению поставленных задач.

Внедрение дронов MQ-9A Reaper – это промежуточное решение, на время, пока Польша не получит более современные дроны, такие как MQ-9B Reaper того же производителя.

MQ-9A Reaper. Что может умеет новый беспилотник, поставленный на вооружение польской армии?

MQ-9A Reaper – это беспилотник типа Male (Medium Altitude Long Endurance), который может работать в течение длительного времени на средних высотах. По словам производителя, речь идет о 24 часах полета на высоте 15 километров.

Прежде всего, обращают на себя внимание его размеры. MQ-9A Reaper напоминает небольшой самолет – размах его крыльев весьма внушительный – 20 метров. Размер машины позволяет ей нести серьезный груз массой до 1360 кг. Это очень важная характеристика для выполнения задач.

Reaper отличается огромной оперативной гибкостью – он может выполнять самые разные задания. Его базовая функция – машина разведки, использующая собственные и приданные электронные системы, такие, как радар Lynx II, лазерные сенсоры и проекторы. Пери этом MQ-9A Reaper может быть также оснащен вооружением: например, управляемыми снарядами воздух-земля AGM-114 Hellfire или бомбы с лазерным наведением GBU-12. Однако польский Reaper не будет применяться для боя.

Данный дрон, несмотря на свои размеры и массу, способен развивать скорость 460-480 км/ч. Такого показателя удалось достичь благодаря турбовинтовому двигателю Honeywell TPE331-10 мощностью более 900 лошадиных сил. General Atomics позаботилась о повышении производительности на малых высотах за счет интеграции двигателя с системой Digital Electronic Engine Control (DEEC), которая значительно повышает производительность и эффективность использования топлива.