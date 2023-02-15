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ТАСС

Остин: Запад должен обеспечить ВСУ военную помощь для успеха весеннего контрнаступления

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Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве
Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

По словам министра обороны США, за год страны Запада поставили на Украину летальное оружие на сумму почти в $50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Страны Запада должны обеспечить необходимую военную помощь Украине для успеха весеннего контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал во вторник министр обороны США Ллойд Остин на заседании созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая проходит в Брюсселе перед началом общей встречи министров обороны стран НАТО.

"Наша контактная группа заявляет, что продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможет Киеву удерживать преимущество в ходе весеннего контрнаступления. Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку. В частности, мы направим ресурсы на обучение украинских военных", - сказал он. "В апреле прошлого года состоялось первое заседание контактной группы для координации помощи Украине, на этой встрече мы подтверждаем неизменную поддержку Киеву", - добавил глава Пентагона.

Остин указал, что за год страны Запада поставили на Украину за год летальное оружие на сумму почти в $50 млрд. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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