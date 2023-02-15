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ТАСС

Министры обороны Украины и США встретились в Рамштайне

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: REUTERS/ Johanna Geron

По данным УНИАН, Алексей Резников на встрече группы партнеров Украины намерен поднять вопросы оказания военной помощи Киеву, в том числе поставок танков из стран НАТО и обучения военнослужащих на Западе

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии в преддверии встречи группы партнеров Украины. Об этом во вторник сообщило украинское агентство УНИАН.

Подробностей встречи агентство не приводит.

По данным УНИАН, Резников во вторник на встрече группы намерен поднять вопросы оказания военной помощи Киеву, в том числе поставок танков из стран НАТО и обучения украинских военнослужащих на Западе.

Предыдущая встреча группы на авиабазе Рамштайн прошла 20 января. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры подтвердили направленность Запада на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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