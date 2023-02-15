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РИА Новости

В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Сидоров допустил участие стран ШОС в совместных учениях

ДУШАНБЕ, 14 фев – РИА Новости. В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Мы не исключаем участия стран-членов ОДКБ в учения, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Сидоров выразил уверенность в том, что страны-члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях. "Но кто именно и в каком качестве сейчас сказать не могу", - добавил он.

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