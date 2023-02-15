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ТАСС

ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что в 2023 году поставки не предусмотрены

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Планируются дополнительные поставки новейших истребителей МиГ-35 Воздушно-космическим силам (ВКС) России в ближайшие годы. Об этом заявил во вторник ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Шесть МиГ-35 поставлены, в том числе для наших пилотажных групп. В этом году у нас поставки не предусмотрены, мы досрочно поставили в предыдущие годы то, что должны были в этом году поставить. А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение и в ВВС", - сказал он.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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2 комментария
№1
15.02.2023 12:08
Бред.
0
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№2
15.02.2023 18:05
С закупкой МиГ-35 опоздали лет на 15-ть.
Самое логичное сейчас, продолжать  серийные закупки Су-35СМ (100-120ед.) + модернизация имеющихся 100 ед. строевых Су-35С  пока не доведут до ума Су-57 и  лёгкий Чекмейт.

На базе существующих  авиазаводов МиГ, нужно разворачивать  серийное производство тяжёлых разведывательно-ударных БЛА Альтиус или аналогов..
+2
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