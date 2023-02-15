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ТАСС

ОАК обсуждает на Aero India 2023 перспективы сотрудничества в регионе

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: ATO.ru

Глава корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обсуждает возможные перспективы сотрудничества со странами Южной Азии. Об этом сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Aero India - это главная региональная площадка, на которой мы традиционно участвуем, чтобы показать нашу новую продукцию. <…> Здесь очень много стран с этого региона, со всего мира. Пользуясь случаем, здесь мы обсуждаем в том числе и с ними перспективы нашего сотрудничества", - заявил он.

Слюсарь подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией. "В парке ВВС Индии больше всего советских и российских самолетов, более 500", - отметил он.

Глава ОАК также отметил, что корпорация заинтересована в расширении поставок. "Это, допустим, проект модернизации и поставки дополнительных комплектов для самолетов Су-30МКИ. Мы уже поставили порядка 270 таких самолетов, в том числе с большой локализацией на территории Индии. В продолжении сотрудничества мы, конечно, заинтересованы, чтобы допоставить еще значительное количество самолето-комплексов", - сказал он, отметив, что также обсуждаются дополнительные поставки модернизированных МиГ-29 в корабельном варианте.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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