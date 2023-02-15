ФРГ увеличит производство боеприпасов для ЗСУ Gepard для отправки Киеву

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, страна также немедленно возобновит собственное производство

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о подписании контрактов с оборонной промышленностью о производстве боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard на территории ФРГ для последующей поставки Украине. Об этом он сообщил во вторник в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО.

"Мы ведем переговоры с оборонной промышленностью об этом. Это относится ко всем типам боеприпасов, но для некоторых работает, - сказал Писториус. - И я могу сказать, что контракты были подписаны с производителями боеприпасов для [ЗСУ] Gepard в Германии". Это, по словам министра, означает, что ФРГ немедленно возобновит собственное производство.

"[Производство] боеприпасов [оборонного концерна] Rheinmetall для Gepard будет запущено немедленно, и я очень рад, что это удалось, потому что это еще лучше обеспечивает независимость и более быструю доставку", - констатировал Писториус.

В субботу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Бундесвер (ВС ФРГ) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине текущей недели. По его данным, всего в ФРГ с начала специальной военной операции около 1,5 тыс. украинских солдат прошли обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили другие страны, в частности, Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.