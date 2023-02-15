В Госдуму внесли проект обращения к парламентам мира о биоугрозах США

В Госдуму внесли проект призыва к парламентам добиваться гласности по биоисследованиям США

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении к парламентам стран мира с призывом добиваться от американского конгресса гласности о проектах минобороны США военно-прикладного характера под вывеской "медико-биологическая деятельность" внесен в Госдуму, документ доступен в думской базе данных.

"Федеральное собрание Российской Федерации заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в тексте обращения.

Федеральное собрание РФ обращается к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA), наносящей ущерб их национальному суверенитету, что позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей, отмечается в тексте.

"Федеральное Собрание Российской Федерации призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с министерством обороны США. Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности", - сообщают российские парламентарии.