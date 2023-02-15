В ЕС анонсировали новые предложения о поставках оружия на Украину

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз "не может оплачивать поставки летального оружия из своего бюджета" - только из фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом Боррель заявил во вторник в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО. Он подчеркнул, что ЕС "не может оплачивать поставки летального оружия из своего бюджета" - только из фонда мира.

"Я представлю новые предложения о поставках из Европейского фонда мира в понедельник на встрече глав МИД ЕС, - сказал Боррель. - Мы не можем оплачивать поставки летальных вооружений из бюджета ЕС, это ясно, но Европейский фонд мира, это внебюджетный межправительственный фонд, и мы можем его использовать, как считаем нужным".

К настоящему моменту, Евросоюз выделил по линии Европейского фонда мира €3,6 млрд на оплату военных поставок Киеву, и это не считая тех поставок, которые страны ЕС осуществляют напрямую на двусторонней основе.