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ТАСС

Министр обороны ФРГ не ожидает скорого окончания конфликта на Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN DE ROSA / POOL

Борис Писториус не исключил обострения ситуации

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает скорого окончания конфликта на Украина. Об этом он заявил во вторник по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО.

"Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу", - сказал Писториус. "Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли наших усилий [в поддержке Киева]", - утверждал министр.

Писториус не исключил обострения ситуации. "Любое военное столкновение всегда представляет собой угрозу [дальнейшей] эскалации", - отметил он, добавив, что поэтому так важно при оказании военной помощи Украине учитывать все риски. Министр предостерег от постоянного "повышения ставок" в вопросе передачи Киеву оружия и согласился с канцлером Олафом Шольцем в том, что "каждый шаг должен быть взвешен".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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