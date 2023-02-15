Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL

ЦАМТО, 14 февраля. Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Что касается наших перспективных проектов – это тендер на легкий истребитель (в целом 114 ед.), который откладывается, но в повестке дня ВВС Индии остается. Здесь мы предлагаем проект на базе нашего МиГ-35. С учетом тесного технологического сотрудничества с Индией, мы предлагаем реализовать этой проект на мощностях индийской компании HAL и поставить их ВВС Индии", – сказал он в рамках аэрокосмической выставки Aero India 2023.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил "РИА Новости", что Россия ждет открытия Индией тендера на поставку истребителей для ВВС этой страны.