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ЦАМТО

Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL

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МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 14 февраля. Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Что касается наших перспективных проектов – это тендер на легкий истребитель (в целом 114 ед.), который откладывается, но в повестке дня ВВС Индии остается. Здесь мы предлагаем проект на базе нашего МиГ-35. С учетом тесного технологического сотрудничества с Индией, мы предлагаем реализовать этой проект на мощностях индийской компании HAL и поставить их ВВС Индии", – сказал он в рамках аэрокосмической выставки Aero India 2023.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил "РИА Новости", что Россия ждет открытия Индией тендера на поставку истребителей для ВВС этой страны.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
HAL
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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1 комментарий
№1
15.02.2023 17:06
Странно  читать про влажные  мечты ОАК! Почти  мертвый  самолет , от которого отказались ВКС опять пытаются  втюхать индийцам  которых Госдеп  прикармливает  и  на  свою сторону  переманивает! Тем более  , что в СВО вся  авиация  России  выглядит очень печально  и беспомощно
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