Глава "Рособоронэкспорта" заявляет о росте конкуренции на оружейном рынке Индии

Бангалор. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Конкуренция на оружейном рынке Индии выросла, Москва готова предлагать индийским партнерам передачу технологий, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Конкуренция на оружейном рынке Индии всегда была крайне высокой. Сегодня ее уровень вырос из-за появления новых производителей военной продукции в мире, которые активно предлагают свои разработки, в том числе, и Индии", - сказал Михеев "Интерфаксу" на выставке Aero India 2023.

"Рособоронэкспорт" уже доказал на деле, что мы готовы действовать в условиях новых жестких требований правительства Индии по локализации производства в стране и передаче технологий, готовы помогать налаживать выпуск, обучать инженерный и технический персонал", - сказал Михеев.

Он отметил, что РФ обсуждает с индийской стороной сотрудничество по широчайшему спектру вопросов для всех видов вооруженных сил.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии сегодня находится на достаточно высоком уровне. Он рассчитывается не только исходя из контрактов на поставку вооружения и военной техники, а также с учетом реализации договоренностей о совместном и лицензионном производстве, совместной разработке новых образцов и систем, использовании результатов интеллектуальной деятельности", - отметил глава компании.

Портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.