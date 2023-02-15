Новые российские противотанковые снаряды не оставят шансов "Леопардам 2"

MWM: "Леопардам 2" не поздоровится на Украине от новых российских противотанковых снарядов

Российские танки, участвующие в СВО, перевооружают новыми снарядами, которые способны пробивать броню толщиной 800-830 мм на расстоянии двух километров, пишет MWM. Это свидетельствует о том, что Россия готовится к скорому появлению на Украине западных боевых машин.

После нескольких месяцев домыслов и неподтвержденных сообщений из российских военных источников размещение мощных противотанковых снарядов на танках российской армии на Украине подтверждено недавно опубликованными изображениями. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ60 начал поступать на вооружение еще в 2010-х, когда российская армия пополнилась несколькими тысячами танков новых модернизированных типов, которые могут извлечь наибольшую выгоду из его возможностей. Особенно стоит отметить Т-72Б3/Б3М и Т-80БВМ, модернизированные варианты машин еще советского производства, а также более новый Т-90М, который в настоящее время производится в больших масштабах для переоснащения российских бронетанковых частей.

Помимо снарядов 3БМ60, способных пробивать гомогенную броню толщиной 800-830 мм на расстоянии 2 км, на Украине были замечены более старые и гораздо более короткие снаряды 3БМ42 "Манго" еще 1980-х годов, которые широко использовались в российских бронетанковых частях с начала боевых действий в феврале. Несмотря на свой возраст, 3БМ42 все еще примерно на 20 лет опережает другие снаряды, с которыми НАТО и их союзники ранее сталкивались в боевых действиях. На российских складах они имеются в очень больших количествах как наследие советской эпохи.

Очевидную задержку с внедрением 3БМ60 можно частично объяснить тем фактом, что украинские танки 1970-х годов и без того значительно уступают передовым российским машинам, таким как Т-73Б3 (так в оригинале статьи, скорее всего имеется в виду Т-72Б3 – Прим. ИноСМИ), и 3БМ42 вполне хватает, чтобы пробить их лобовую броню на больших дистанциях. "Слив" изображений, подтверждающих присутствие 3БМ60, может означать, что российская армия готова к скорому появлению на театре военных действий танков западного производства — причем некоторые из них (например, британский "Челленджер 2" и поставленный немецкий "Леопард" 2A6) могут оказаться неуязвимыми для более старых снарядов 3БМ42. Однако против более старых "Леопардов" 2A4 из Польши 3БM42 вполне хватит, поскольку по броне они вполне сопоставимы со слабо модернизированными украинскими машинами советской эпохи.

На фоне резкого скачка напряженности в отношениях с НАТО Россия значительно нарастила производство основного боевого танка Т-90М, и многие предполагают, что параллельно вырастет и производство 3БМ60. Также начал поступать на вооружение новый вариант Т-72 с комплектом бронезащиты по образцу Т-90М — как и другие модернизированные варианты Т-72, он также совместим с новыми снарядами.

Однако при всех своих достоинствах снаряд 3БМ60 не самый мощный в своем роде: лучшим в мире по своим характеристикам считается новейший российский "Вакуум-1" с сердечником длиной 1000 мм, а не 760 мм. Проблема с "Вакуумом-1", однако, заключается в том, что он совместим лишь с пушкой 2А82-1М и сопутствующим автоматом заряжания, разработанным для танка следующего поколения Т-14 — который пока существует лишь на уровне батальона и не до конца влился в бронетанковые войска России.

Обеспокоенность Москвы из-за возможного вступления НАТО в конфликт на Украине породила предположения, что объемы производства Т-14 и "Вакуума-1" также вырастут, а окончательные испытания ускорятся, чтобы ликвидировать численное меньшинство российской армии против западного альянса.