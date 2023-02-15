Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров "Пиранья" из Германии

ЦАМТО, 14 февраля. Молдавия получит 14 февраля от Германии вторую партию бронетранспортеров "Пиранья", которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Первая партия бронетранспортеров "Пиранья" из Германии прибыла в Молдавию 10 января. Тогда в республику были доставлены первые три бронетранспортера из обещанных 19 ед.

"Национальная армия должна получить еще три бронетранспортера "Пиранья" от правительства ФРГ. Техника прибудет в Молдавию 14 февраля", – сообщается на сайте Минобороны.

Бронемашины "Пиранья" получены на основании соглашения, подписанного между Министерством обороны и немецкой стороной в октябре 2021 года. Они будут использоваться в процессе подготовки военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях.

Остальные бронетранспортеры прибудут в республику в течение этого года.